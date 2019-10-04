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Yaşar İpek tahliye oldu!

Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilmişti. Yaşar İpek, 3 günlük hapis cezasını çekti ve bugün tahliye oldu

GÜNCEL 04.10.2019, 15:32
Yaşar İpek tahliye oldu!
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CEZAEVİ çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar İpek, “Bitirdik çıktık. Aslında 3 gün benim için güzel oldu. Bazı şeyleri düşünmek için. Hayat bir sınav benim de yaşamam gerekiyormuş. Kader mahkumu olmam gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki bir konuşma yaşadığımdan dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işimi gücüme bakacağım. Fiilen, kalben, ruhen bitmiş bir evliliğim var.” diye konuştu.

Cezaevinde yattığı 3 günlük süre içerisinde uyuyamadığını ifade eden İpek, “Hiç yemek yiyemedim ve uyuyamadım. İstem dışı galiba. Sağa dön, sola dön olayını hayatımda ilk kez yaşadım. Küçük bir koğuşta tek başıma kaldım. Tuvaleti, küçük bir televizyonu vardı. Bol bol televizyon izledim.” şeklinde konuştu.
 

#Şarkıcı Yaşar İpek #seren serengil
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