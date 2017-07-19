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"Yaşamak istemiyorum" diye cama çıkan genç kız son anda hayata tutundu

Sakarya'da evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyen 17 yaşındaki A.K., son anda kurtarıldı

"Yaşamak istemiyorum" diye cama çıkan genç kız son anda hayata tutundu

Sakarya'da evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyen 17 yaşındaki A.K., son anda kurtarıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:27
"Yaşamak istemiyorum" diye cama çıkan genç kız son anda hayata tutundu
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SAKARYA'NIN  Ferizli İlçesinde, 3'ncü kattaki evlerinin penceresine çıkan 17 yaşındaki A.K. "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı. Genç kızın dalgınlığından faydalanarak pencerenin diğer tarafından çıkan vatandaş, genç kızı tutarak son anda içeri aldı.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM" DİYE BAĞIRDI

Olay öğle saatlerinde,  Ferizli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan A.K. 3'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı.
BAŞKA VATANDAŞ PENCEREYE ÇIKARAK İÇERİ ALDI

Pencerenin dışındaki eşiğe basarak sarkan genç kızı gören vatandaşlar 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve vatandaşlar A.K. ile görüştü. Bir vatandaş pencereye çıkarak A.K'yi tutarken, 112 Acil görevlisi de genç kızı kolundan tuttu.
HASTANEYE KALDIRILDI

Pencereden içeri alınan A.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere  Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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