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Yasak ilişki vahşeti! Baltalı cinayette aileye ceza yağdı

Güngören'de 3 yıl önce Hakan Öner'i baltayla öldürdükten sonra cesedini ormana gömen 9 şüpheliden 5'i için ağırlaştırılmış müebbet istendi. 4 şüphelinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi

Yasak ilişki vahşeti! Baltalı cinayette aileye ceza yağdı

Güngören'de 3 yıl önce Hakan Öner'i baltayla öldürdükten sonra cesedini ormana gömen 9 şüpheliden 5'i için ağırlaştırılmış müebbet istendi. 4 şüphelinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
Yasak ilişki vahşeti! Baltalı cinayette aileye ceza yağdı
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GÜNGÖREN'DEKİ vahşetle ilgili soruşturma tamamlandı. 3 yıl önce Hakan Öner (34)'i baltayla öldürüldükten sonra cesedini parçalayarak poşetler içinde ormanlık alana gömdüğü öne sürülen 5'i tutuklu 9 şüpheli hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", " Öldürme suçuna yardım etme" ve "öldürme suçuna azmettirme" suçlarından dava açıldı. 5 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, 4 şüphelinin ise 20'şer yıla kadar hapsini talep etti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 2011 yılında refakatçi olarak kaldıkları hastanede tanışan Nurşen E. ile Hakan Öner'in arkadaşlıkları zaman içerisinde gönül ilişkisine dönüştü. 29 Kasım 2013 günü Hakan Öner ile Nurşen E. tartıştı, komşuların sesi duyması üzerine ikili evden ayrıldı. Nurşen'in eşi Bilal E. eve geldiğinde durumu komşularından öğrendi ve eşi Nurşen'in yasak ilişkisi olduğunu anladı. Bilal E. eşi Nurşen'in yaşadığı yasak ilişkiyi aile bireylerine anlattı. Bilal E., kardeşleri Ahmet E., Muzaffer E. ve Nurşen E.'nin aile bireyleri babası Salim E., annesi Naciye E., kardeşleri Metin E., Gökhan E. ve Cihan E., aile meclisi kararıyla Hakan Öner'i öldürmeye karar verdi.

VÜCUDU PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Naciye E. kızı Nurşen E.'yi arayarak, Hakan Öner'i aramasını ve  Güngören'deki evine çağırmasını istedi. Eve gelen Hakan Öner, Bilal E., Muzaffer E., Metin E. ve Salim E. tarafından namus ve töre için, planlanarak ve tasarlanarak vücudu parçalanarak 6 Aralık 2013 tarihinde öldürüldü. Hakan Öner'in cesedi aynı adreste 2 gün boyunca çekyatın baza kısmında muhafaza edildi. Daha sonra Bilal E.  Esenler'de bir ev kiraladı ve eşyalarını ve cesedin bulunduğu çekyatı bu eve taşıdı. Yeni taşınılan evin banyo kısmında Bilal E., Salim E., Metin E. ve Muzaffer E.'nin yardımıyla Hakan Öner'in cesedini parçaladı ve parçalanan cesedi poşetlere, poşetleri de bir valize koydu.

"HAKAN ÖNER'İN CESEDİ BULUNAMADI"

Salim E., Muzaffer E. ve Bilal E. cesedin bulunduğu poşetleri  Arnavutköy'de bir ormanlık alana gömdü. Olayda kullandıkları bıçak ve baltayı olay sonrası çöpe atan Salim E., Muzaffer E. ve Bilal E., cesedi taşıdıkları valizi de ormanda yaktı. Salim E., Muzaffer E. ve Bilal E. cesedi gömmek için çukur açtıkları kazma ve küreği de işin bitiminde ormanlık alanda yaktı, metal kısımları ise çevreye attı. HTS kayıtları ve tanık beyanlarından maktül Hakan Öner'in cesedinin ve eşyalarının taşınmasında şüphelilerden Talip Ç.'nin de yardımda bulunduğu tespit edildi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Hakan Öner'in cesedi ve suçtan kullanılan aletler ise bulunamadı.

HAPİS İSTEMLERİ

Soruşturma sonunda  Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, tutuklu şüpheliler Bilal E. ve Salim E. ile hakkında yakalama kararı bulunan Muzaffer E. hakkında "Canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tutuklu şüpheliler Ahmet E., ve Naciye E. hakkında "Öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Cihan E., Gökhan E. Nurşen E. ve Talip Ç. hakkında ise "Öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi. Olaya karışan Metin E. ise yaşı küçük olduğu için dosyası ayrıldı. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Cumhuriyet BaşsavcılığıArnavutköyİstanbulGüngörenBaltalı CinayetYasak Ilişki
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