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Yasa dışı dinlemede ‘Mağduriyet’ tartışması

Antalya'da 2009 ile 2013 yılları arasında 130 kişinin yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında açılan davanın 16'ncı duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, telefonları dinlenen kişilerin bu dinlemelerden dolayı mağdur olmadığını, asıl mağdurun kendileri olduğunu ileri sürdü

Yasa dışı dinlemede ‘Mağduriyet’ tartışması

Antalya'da 2009 ile 2013 yılları arasında 130 kişinin yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında açılan davanın 16'ncı duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, telefonları dinlenen kişilerin bu dinlemelerden dolayı mağdur olmadığını, asıl mağdurun kendileri olduğunu ileri sürdü

21 Aralık 2016 Çarşamba 20:59
Yasa dışı dinlemede ‘Mağduriyet’ tartışması
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ANTALYA 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16'ncı duruşmasında halen bu suçtan Antalya L tipi cezaevinde tutuklu bulunan Şenol O., Gökhan T. ile Sunal S. hazır bulundu. Aynı suçtan Burdur E tipi cezaevinde tutuklu bulunan Erol Ç. ile bir başka suçtan İzmir 2 Nolu T tipi cezaevinde tutuklu Yavuz B. ise duruşmaya SEGBİS üzerinden bulundukları ilden katıldı.
DÖRT SANIK HALEN FİRARDA
Haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan Rüştü Ç. ile Erol Ç.'nin yakalama emirlerinin infaz edilip savunmalarının alındığı anlaşılan 16'ıncı duruşmada, buna karşılık İsa Y., Mehmet Fatih B., Asim D. ile Bülent E. hakkında yakalama emrinin ise infaz edilemediği görüldü. Sanıklardan Sunal s. istihbarat amaçlı dinlemelerin deşifre edilmesinin suç olduğunu belirterek, "Bu dinlemeler hiçbir şekilde menfaat temin etmek için kullanılmamıştır. Kimse mağdur edilmemiştir. Bu nedenle herhangi bir suç unsuru yoktur. Bir yıldır suçsuz yere tutukluyum. Benimle birlikte ailem de mağdur olmuştur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanıklardan Gökhan T. de dinlemeleri hiçbir zaman kötü niyetli kullanmadıklarını ve bu dinlemelerden hiçbir menfaat temin etmediklerini ileri sürdü. "Dinlemelerden dolayı kimse mağdur olmamıştır" diyen Gökhan T., telefonları farklı isimlerle ve sıfatlarla dinlenen kişilerle ilgili olarak da "Hatalar sadece şekli usul hatalarıdır. Herhangi bir suç oluşturmaz. Bugün de aynı usulle istihbarat amaçlı dinlemeler yapılmaktadır. Tutuklanmam nedeniyle ailemin psikolojisi bozuldu. Tutuklu kalmam benim ve ailem için telafisi güç sorunlar doğacaktır" diyerek tahliye talebinde bulundu.
'ASIL MAĞDUR OLAN BİZİZ'
Duruşmada sanıkların mağdur olduklarını beyan etmesi müştekilerin tepkisine neden oldu. Telefonları dinlenip FETÖ baskısından dolayı önce sürgün edildiğini, ardından emekliye ayrıldığını iddia eden emekli polis memuru Hikmet İ., "Benim telefonum sahte isimlerle ve farklı sıfatlarla dinlenmiştir. Ben mağdur edildim. Sanıkların dinlemelerden kimsenin mağdur olmadığına ilişkin beyanlarını kabul etmiyorum" dedi. Halen bir başka suçtan Antalya'da tutuklu Mehmet K. ile Süleyman Ç. ve Kırşehir'de tutuklu Ali K.'nin önümüzdeki duruşmada hazır edilmesine karar veren mahkeme, sanıklardan  Yavuz B.'nin de tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.
 
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Anahtar Kelimeler:
FetöMağduriyetYasa Dışı Dinleme
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