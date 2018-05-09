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Yarışmacıyı karşısında görünce Binali Yıldırım zannetti

ATV ekranlarını ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Başbakan Binali Yıldırım'a benzeyen yarışmacıyı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmacıyı karşısında görünce Binali Yıldırım zannetti

ATV ekranlarını ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Başbakan Binali Yıldırım'a benzeyen yarışmacıyı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
Yarışmacıyı karşısında görünce Binali Yıldırım zannetti
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KİM Milyoner Olmak İster'de Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkat çeken yarışmacı sunucu Murat Yıldırım'ı şaşırttı.
KENDİSİNİ GENÇ HİSSEDİYOR
Aslen Rizeli olan 82 yaşındaki Cahit Özay, kendisini 30 yaşında gibi hissettiğini belirterek kendisine yardım etmek isteyenleri geri çeviriyor.
"BİR ANDA BAŞBAKANIMIZ GELDİ SANDIM"
Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Cahit Özay'ı gören sunucu Murat Yıldırım, şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacıyı görür görmez "Bir anda Başbakanımız geldi sandım" diyerek kıyafetini düzeltmesi dikkat çekti.
"BUNU BİR KİŞİ DAHA SÖYLEMİŞTİ"
82'lik yarışmacı da "Bunu bana bir kişi daha söylemişti" diyerek Başbakan Yıldırım'a benzetildiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 09.05.2018 09:34
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımKim Milyoner Olmak İsterATV
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