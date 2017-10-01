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Yarışmacı, dövmesiz futbolcu sorusuna verdiği cevapla alay konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı "Hangi futbolcu düzenli kan bağışı yaptırdığı için dövme yaptırmamıştır?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada alay konusu oldu

Yarışmacı, dövmesiz futbolcu sorusuna verdiği cevapla alay konusu oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı "Hangi futbolcu düzenli kan bağışı yaptırdığı için dövme yaptırmamıştır?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada alay konusu oldu

01 Ekim 2017 Pazar 11:25
Yarışmacı, dövmesiz futbolcu sorusuna verdiği cevapla alay konusu oldu
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ATV ekranlarında  Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangi futbolcu düzenli kan bağışı yaptığı için dövme yaptırmamıştır?" sorusu soruldu. Yarışmacı,  Barcelona'da oynayan  Messi'yi,  Fenerbahçe'de oynuyor sanınca sosyal medyada alay konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı  Lionel Messi'nin  Fenerbahçe'de oynadığını söyleyen yarışmacı, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.  Barcelona'dan yıllık garanti 40 milyon Euro aldığı bilinen  Messi'nin  Fenerbahçe'de oynadığını söyleyen yarışmacını bu sözleri binlerce kez paylaşıldı. Bu arada sorunun doğru cevabı, Cristiano Ronaldo...

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Anahtar Kelimeler:
Sarı LacivertlilerChristiano RonaldoCristiano RonaldoMurat YıldırımLionel Messi
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