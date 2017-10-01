Yarışmacı, dövmesiz futbolcu sorusuna verdiği cevapla alay konusu oldu

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangi futbolcu düzenli kan bağışı yaptığı için dövme yaptırmamıştır?" sorusu soruldu. Yarışmacı, Barcelona'da oynayan Messi'yi, Fenerbahçe'de oynuyor sanınca sosyal medyada alay konusu oldu.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin Fenerbahçe'de oynadığını söyleyen yarışmacı, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Barcelona'dan yıllık garanti 40 milyon Euro aldığı bilinen Messi'nin Fenerbahçe'de oynadığını söyleyen yarışmacını bu sözleri binlerce kez paylaşıldı. Bu arada sorunun doğru cevabı, Cristiano Ronaldo...
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