‘Yarından ümidi kesmek gibi bir lüksümüz yok’

ALANYALI, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Konya’dan gelen şehit yakınları ile Denizli’deki şehit yakınlarını Polisevi’nde ağırladı. “Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin şehrine hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Müdür Demir, “Sizi burada görünce Konya günlerim aklıma geldi. Kendi köyümden akrabalarım gelmiş gibi sevindim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Şu an sizler kıymetlisiniz, değerlisiniz. Sizlerin kıymeti sokaklardaki huzurun, güneşin farklı ışıklarıyla beliriyor. Çünkü siz Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in komşularının yakınlarısınız. Bu ülkenin selameti için şanlı bayrağın göklerde ihtişamıyla dalgalandığı için siz kıymetlisiniz. Denizli bir sevda şehri ama Konya bir başka sevda şehridir. Orada sevginin mimarı olan Mevlana Hazretleri var. Yerin üstü kadar altının da çok çok zengin olduğu bir beldenin evlatlarınız. Onun için kalptan, gönülden, tüm Denizli ve Denizli’deki şehit yakınları adına hepinize kalpten hoş geldiniz diyorum” dedi.

“YAKIN ZAMANDA BURDUR’DAN GELEN ŞEHİT YAKINLARI KARDEŞLERİMİZİ AĞIRLADIK”

Buluşmada Denizli’deki şehit yakınlarının da bulunduğunun altını çizen Müdür Demir, “Onlar da sizlerin geleceğini duyunca işlerini güçlerini bırakarak geldiler. Sizlerle tanışmak, selamlaşmak, Mevla’nın selamını paylaşmak, bir arada olmak için geldiler. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Denizli Emniyeti olan 2 bin 500 emniyet mensubu kardeşim adına Denizli’de misafirperverliği, paylaşmayı, ikramı, ibadet aşkıyla yapan, müthiş bir kadro var. Bu kadro yakın zamanda Burdur’dan gelen şehit yakınları kardeşlerimizi ağırladı. 2 gün burada misafir ettik. Onların gözlerinin içindeki pırıltılar beni 10 yıl gençleştirmiştir. 1980 yılı ve sonrasında yakınlarını toprağa vermiş şehit yakınları Denizli’nin misafirperverliğinden çok memnun kaldılar” diye konuştu.

“SİZLERİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNUZU BU MİLLET BİLİYOR”

Şehit yakınlarının değerli olduğunun altını çizen Müdür Demir, “Sizlerin ne kadar kıymetli olduğunuzu bu millet biliyor. Gönlümüz ister ki bir daha şehit cenazeleri gelmesin. Memleketin huzuru ve refahı, milletin huzuru ve mutluluğu daim olsun. İstiklal olmadan istikbal olmaz. İstikbal; gelecek, kurtuluş ve bayrağın şanlı dalgalanışının temsil ettiği manayı ifade eder. Bu milletin ve devletin bekası için biz Türk milletinin kadim kültüründeki ilahi kelimetullah uğruna şehadet mertebesine yükselmiş olan şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

“YARINDAN ÜMİDİ KESMEK GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

Müdür Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Bu milletin milli ve manevi değerleri ayakta kaldığı sürece her zaman başımız dik, alnımız açık olacaktır. O toprağa verdiğimiz o yiğitlerin emanetleri, bu milletin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak olur. Onun için ‘inadına hak, üretim, kardeşlik, sevgi, Muhammet’ diyeceğiz. Biz, hem Konya’da hem de burada ‘Bu Şehrin Bu Günü Dünden, Yarını Bugünden Daha Huzurlu Ve Güvenli Olacak’ dedik. Allah’ın yardımı bu milletin desteğiyle Konya’da 5 bin 500, Denizli’de de 2 bin 500 yiğidin gayretleri ve duruşuyla bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra gönlünüz rahat olsun. Bu mantaliteyle bakıldığı sürece yarınlarımız daha güzel olacak. Onun için bizim inancımızda ‘ümitvar olunuz’ hakikati var. Yarından ümidi kesmek gibi bir lüksümüz yok. Hep optimist olacağız. Karamsarlığı içimizde barındırmayacağız. Yüzünüze baktığımda hepinizde o enerjiyi görüyorum. O enerjiyi de sinerjiye çevireceğiz. Yarınlara imanla, ihlasla, samimiyetle, irfanla, idrakla ve gayretle bakıp bu milletin geleceğine hep beraber sahip çıkacağız.” Yemeğin sonunda Müdür Demir, şehit yakınlarına kırmızı gül hediye etti.