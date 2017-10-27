Yarın Cumhuriyet Bayramı 

BU yıl 94. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Kaymakamlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi (bugün) Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk sunulacak. Asıl kutlamalar ve kutlamalar çerçevesindeki etkinlikler ise 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu 29 Ekim Pazar sabahı saat 09.20-09.40 saatleri arasında Alanya Kaymakamlık Makamı'nda tebrikleri kabul edecek. Ardından ise daha önce saat 10.00'da Rıhtım Şelale önünde gerçekleşeceği belirtilen resmi törenler, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayacak etkinlikler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Ardından ise Kaymakam Harputlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirecek. Program, şiir ve kompozisyonların okunmasının akabinde halk oyunlarıyla devam edecek ve tören geçişiyle son bulacak.