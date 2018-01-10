Yarım asırdır böylesi görülmedi, tohumlar tarlada çürüyor

TÜRKİYE'DE, son 44 yılın en kurak mevsimi yaşanırken, tarım arazileri bu kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlaya ekilen buğday tohumları yağış olmaması nedeniyle çürümeye başladı.

"BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM"

Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, buğday tarlasında yaptığı incelemede, sulu arizelerin bile kuraklıktan etkilendiğini ifade ederek, "Biz kışın ortasındayız. Ben 27 yıllık Ziraat Odası başkanıyım. Böylesi bir kuraklık görmedim. Bölgemizdeki sulu arazi bile kuraklıktan etkilenmektedir" dedi.

Ülke genelinde etkisini sürdüren kuraklık, en çok Güneydoğu bölgesini etkiledi. Son 44 yılın en kurak mevsiminin yaşanması tarım sektöründe kaygılara neden oldu. Bölgenin en önemli ovalarından biri olan Kızıltepe Ovası'nda bu yıl ekilen buğday tohumları kuraklığın etkisiyle çörümeye başlaması çiftçileri tedirgin etti. Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, buğday tarlasında yaptığı incelemede, sulu arizelerin bile kuraklıktan etkilendiğini ifade ederek, "Bu yıl bölgemizde kuraklık geçmektedir. Biz kışın ortasındayız. Ben 27 yıllık ziraat odası başkanıyım. Böylesi bir kuraklık görmedim. Bölgemizdeki sulu arazi bile kuraklıktan etkilenmektedir. Bu, Allah'ın taktiridir. Allah'ın emridir. Çiftçilerimiz çoğu şuanda teredütlü ve perişan durumdadır" dedi.

"ÇÜRÜMELERİN BAŞLADIĞINI TESPİT ETTİK"

Tarım Mühendisi Sedat Ayyıldız ise kuraklık ile ilgili bir araştırma yaptıklarını ifade ederek, bu yılki kuraklığın ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Ayyıldız, "Bu sene bölgemizde yaşanan kuraklık nedeyli yaptığımız araştırmalarda, bir çok kuru arazilerde özelikle çimlenmenin olmadığını veya daha doğrusu çürümelerin başladığını tespit ettik. Bu durum, tohumda büyük bir kaygı ve büyük bir kayıpdır. Çiftçilerimiz şuan perişan bir durumdadır" diye konuştu.

"KALDIRIP TEKRAR EKECEĞİZ"

Çiftçilerden Hamdullah Mahmutoğlu da, bu yıl ektikleri tohumların yağmur yağmamasından dolayı tarlayı tekrar ekmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Maalesef kuru tarım yapan çiftçilerimiz ektiği masülleri çıkmadı. Bu sene yağmur da yağmadı. Bir çok çiftçi tarlasını tekrardan ekmek zorunda kaldı. Çünkü, yere atığımız buğdaylarımız çıkmadığından dolayı ektiğimiz buğdayı kaldırıp tekrar ekmeye başlıyacaz. Bu da bizim için büyük sıkıntı olacak. Bankalara olan borçlarımızı ödemeyecek duruma geleceğiz. Bu durumda devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.