Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Yargıyı karıştıran küfür! Kipi belli değil

Konya’da yerel mahkeme ağır küfür içeren sözleri nedeniyle bir sanığa 6 ay hapis verdi. Karara itiraz edildi. Bölge Adliye Mahkemesi “Küfür cümlesinde zaman kipinin belli olmadığını” belirterek kararı bozdu. Hukukçular şoke oldu

Yargıyı karıştıran küfür! Kipi belli değil

Konya’da yerel mahkeme ağır küfür içeren sözleri nedeniyle bir sanığa 6 ay hapis verdi. Karara itiraz edildi. Bölge Adliye Mahkemesi “Küfür cümlesinde zaman kipinin belli olmadığını” belirterek kararı bozdu. Hukukçular şoke oldu

21 Mart 2018 Çarşamba 07:50
Yargıyı karıştıran küfür! Kipi belli değil
banner404

SKANDAL küfür kararına neden olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya göre; Ömer A. daha önce tartışmalı olduğu Fazlı O. ve Kamil A. ile geçen yıl 13 Haziran'da karşılaştı. Ömer A., iddiaya göre tartışma yaşadığı iki arkadaşa, "Sizin ananızı .... edeceğim" diye küfür etti. Fazlı O. ve Kamil A., savcılığa başvurarak kendilerine küfür içerikli söz söyleyen Ömer A.'nın cezalandırılmasını istedi. Ömer A. hakkında 'hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası sanık hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Ceza alan Ömer A., bu karara itiraz etti.

YARGITAY YOLU KAPALI

Sabah'ın haberine göre, dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya incelemesi ardından ilginç bir karara imza attı. Kararda, sanığın sarf ettiği küfür içerikli sözün 'Zaman kipi' bakımından hakaret suçunu oluşturmadığı kaydedildi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Ankara BAM, sanığın beraatına karar verdi. Sanığın cezası 5 yılın altında olduğu için Yargıtay yolu kapandı ve karar kesinleşti.

SUÇU ARTIRIR

Avukat Serkan Toper, "Gerekçesi yetersiz ve hatalı olan bu kararda bahsi gecen sinkafın ağır eleştiri olarak kabul edilmesi mümkün değildir " dedi. Avukat Bülent Ernas ise "Bu ifadenin bütün ülkede hakaret olduğu ve söylenilen kişinin onur ve şerefini zedelediği tartışılmaz bir gerçektir. Söz konusu yargı kararında zaman kipi olarak yapılan atıf somut olayla uyuşmadığı gibi neyi kastettiği anlaşılacak mahiyette değildir. Hatta somut olayda bir fiil ile birden fazla kişiye karşı zincirleme suç TCK 43/2 maddesinin unsurları vardır. Karar Türk hukuk sistemini zora sokar. Hakaret suçunu artırır" açıklamasında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MahkemeKüfürYargıYargıtayGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ameliyat oldu
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ameliyat oldu
165 milyon euroluk hibeye başvuru süresi uzatıldı!
165 milyon euroluk hibeye başvuru süresi uzatıldı!
Büfenin bilgisayarından istismar görüntüleri çıktı!
Büfenin bilgisayarından istismar görüntüleri çıktı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim