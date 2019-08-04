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Yargıtay, kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

Yargıtay, herhangi bir işte çalışmayan ev kadınının trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hükmedilen "destekten yoksun kalma tazminatının" hesaplanmasında kadının asgari ücretli olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi

GÜNCEL 04.08.2019, 11:22 Enes Subaşı
Yargıtay, kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı
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BİNGÖL'DE meydana gelen trafik kazasında, herhangi bir işte çalışmayan  ev kadını hayatını kaybetti. Açılan dava üzerine Bingöl 2. Asliye Hukuk  Mahkemesi, kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle "destekten yoksun kalma"  tazminatına hükmetti. Tazminat, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği  kabul edilerek hesaplandı.
İlk derece mahkemesi kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 17.  Hukuk Dairesine geldi. Daire, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği  düşünülerek hesaplama yapılmasının doğru olduğu sonucuna vardı.
 
Dairenin kararında, zararın hesaplanmasında dikkate alınan asgari  ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal  faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu belirtildi.
 
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, ev kadınının uğradığı zararın  hesaplanmasında, ücretle fiilen çalışanlara uygulanan asgari geçim indiriminin  ise dikkate alınamayacağına karar verdi.
 

#yargıtay #asgari ücretli
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