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Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovulma nedeni sayıldı

İstanbul'da bir tekstil firmasında yaşanan olay, tüm işçileri ilgilendiren emsal bir kararla son buldu. İşyerinde birbirlerine sarılan iki işçiden erkek olanı olay sonrası işten çıkarıldı. Olayı mahkemeye taşıyan erkek çalışanı yerel mahkeme haklı buldu. Temyiz edilen kararda Yargıtay iki çalışanın birbirine sarılmasını haklı fesih olarak gördü.

GÜNCEL 15.11.2019, 07:10
Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovulma nedeni sayıldı
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İSTANBUL'DA bir tekstil firmasında çalışan iki işçi, mesai saatinin bitiminde üzerlerinde mont varken diğer işçilerin yanında birbirine sarıldı. Bekar olan çalışanların bu sarılması işyerinde çalışanların dikkatini çekmezken, kameradan işyerini izleyen patronun dikkatini çekti.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILDI

İkisi de bekar olan ve iş çıkış saatinde birbirlerini görünce sarılan kadın çalışan, olay sonrası istifa etti. Erkek işçi de işyeri sınırları içerisinde uygunsuz şekilde göründüğü, profesyonel çalışma prensiplerine aykırı davrandığı gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten atıldı.

İŞTEN ATILAN İŞÇİ DAVA AÇTI

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Y.Y. adlı çalışan, aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşıyla mesai bitiminde karşılaşınca sarıldığı için işten atılınca Bakırköy 12. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, işyerine ait kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında aynı işyerinde çalışan Y.Y. ile E. T. Mesai bitiminin ardından şirkete ait üretim bölümünün dışında yer alan alışveriş merkezi binasının içerisinde karşılaştı ve birbirlerine sarıldı. MAHKEME İŞ VERENİ HAKSIZ BULDU İkisi de bekar olan çalışanların, üzerlerinde işyeri kıyafeti olmadığı ve montlarıyla birbirlerine sarıldıkları kamera görüntülerine yansıdı. İki çalışanın da mesai saati dışındarızaya dayalı birbirine sarıldığını, işlerini aksatmadıklarını belirten Mahkeme, 5 yılın üzerinde aynı işyerinde çalışan Y.Y. nin iş akdinin feshedilmesinin eylemine göre çok ağır bir yaptırım olduğunu belirterek kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti. Y.Y hakkında işverenin fesih dışında bir yaptırım uygulamasının daha doğru bir karar olacağını da belirten Mahkeme'nin kararı temyiz edildi.

YARGITAY MAHKEME KARARI BOZUP, "HAKLI FESİH" DEDİ

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tüm çalışanları ilgilendirecek bir karara imza attı. Mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay, mesai bitiminde bekar iki çalışanın işyeri sınırları içerisinde birbirine sarılmasını haklı fesih nedeni saydı. Yargıtay, verdiği kararda, "Davacının eylemi ahlaka, doğruluk ve bağlılığa aykırı, güven sarsıcı hareketler olup, işverenin davalının iş aktini haklı nedenle feshettiği anlaşılmaktadır" dedi.

EMSAL KARAR

Yerel Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bozma kararına uydu ve karar kesinleşti. Böylece, işyeri sınırları içerisinde mesai çıkışında bile birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayılacak.

#yargıtay #emsal karar #tazminatsız kovulma #Sarılma
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