Yargı, TRT alanındaki yeni planları durdurdu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2016 yılı Haziran ayında, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki TRT'ye tahsisli alanda plan değişiklikleri yapıldı. Planlarla TRT tahsis alanının yarısının hizmet binası ve stüdyo yapımı protokolu karşılığı 1 emsalli ticaret, turizm ve konut alanına çevrilmesi öngörülüyordu. Büyükşehir'in CHP'li meclis üyesi Songül Başkaya, planların kamu yararına olmadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. Şehir Plancıları Antalya Şubesi de davaya müdahil oldu.

KARAR ÇIKTI

Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, yargılama sonucunda söz konusu alanın kamu kurum alanı ve hizmet alanı olarak planlanmışken turizm, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı değişikliğine gitmesini kabul etmedi. Kararda, imar planı değişikliklerinin kapsadığı alan büyüklüğü ve içeriği bakımından belde ihtiyacından doğan ve belde ihtiyaçlarına uygun bir plan değişikliği olduğunun kanıtlanamadığı, kişi ve kurum bazında düzenleme kapsamında kaldığı, plan değişikliğinde emsalin iki katına çıkarılması ve yapı yüksekliğinin de serbest olarak belirlenmesinin etirilen yoğunluk anlamında kentin ihtiyaçlarına ve siluetine olumsuz etkiler yapacağı görüşüne yer verildi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

Kararda, planların tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“TRT Antalya Müdürlüğü hizmet binası ve stüdyo binasının inşa edilmesi ile açık amfi ve çevre düzenlemelerinin yapılmasının, arsa karşılığı inşaat yapımı yoluyla sağlamak amacıyla yapı yoğunluğunun artırılmasına yol açacağından kamu yararına yönelik olmadığı değerlendirildiğinden onaylanan 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile taşınmazın 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000'lik plan değişikliklerine askı süresi içinde yapılan itirazların reddine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.09.2016 tarihli kararlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

'MAHKEME BİZİ HAKLI BULDU'

Meclis üyesi Başkaya'nın avukatı Abit Küçükarslan, plan değişikliğiyle söz konusu alanın bir kısmının ticari alana çevrilmek istendiğini söyledi. Küçükarslan, “CHP'li Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Songül Başkaya bu alanın ticari alana çevrilmesinde kamu menfaati olmadığını ileri sürdü. Bunun ardından biz de konuyu yargıya taşıma kararı aldık ve dava açtık. Mahkeme de bizimle aynı görüşü paylaştı ve 'kamu menfaati' olmadığına karar verdi. Projenin rant sağlamaya yönelik bir protokol olduğu, bu yüzden imar planını değiştirmenin bir anlamı olmadığını mahkeme de gördü ve bizi haklı buldu. Dolayısıyla mahkeme davamızı kabul etmiş oldu" diye konuştu.

Davayı açan Songül Başkaya da karar ile bu alanın yoğun emsalli planlanması ve ticarete konu olmasının engellendiğini söyledi. Başkaya, “Arsa karşılığı inşaat yapım yoluyla artırılmak istenilen yapı yoğunluğunda kamu yararı değil, rant olduğu yargıca da tespit edilmiştir" dedi.