'Yargı önünde hesap verecekler'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın Gazipaşa ziyareti kapsamında Gazipaşa Mahalle Muhtarları Derneği'nde muhtarların katılımıyla toplantı yapıldı. CHP'li Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda muhtarların talep ve sorunları masaya yatırıldı. Başkan Yılmaz, 4 aylık görev süresi boyunca giremedikleri birçok mahalle olduğunu belirterek, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

‘24 SAAT TELEFONUM AÇIK’

Muhtarların kendisine 24 saat ulaşabileceğini aktaran Yılmaz “Her toplantıda arkadaşlara şunu söylüyorum. Muhtarları mutlaka dinleyeceksiniz, taleplerini alacaksınız. Muhtarlar dışında köyde talebi olanlar varsa onları da dinleyeceğiz. Köyde bir şey yapılacaksa yapılabilir mi, yapılamaz mı? Teknik konular olduğu için buna ben değil, teknik elemanların görüşünü alıp öyle karar veriyoruz. Şu anda asfalt döküyoruz. Vatandaş telefon açıp bana kızıyor, 'Benim evimin önüne neden dökmedin’ diye. Teknik olarak zift aracı ya da çakıl yüklü araç evin olduğu yere çıkmıyor. Bunu vatandaş bilmiyor. ‘Benim evimin önünü atladın’ diyor. O nedenle her köye teknik elemanlarımı da gönderiyorum. Talepleri alıyoruz, asfalt mı dökeceğiz, beton mu dökeceğiz, parke taşı mı döşeyeceğiz, ona göre karar veriyoruz. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi.

‘ASFALT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR’

Asfalt çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Yılmaz, “Şu anda asfalt dökme çalışmaları devam ediyor. Yarın Güney’den asfalta başlayacağız. Gönül ister ki her yere sıcak asfalt dökelim. Görüntüsü güzel, pürüzsüz. Ama oldukça pahalı bir asfalt. İnsanlarımızı öncelikle tozdan, çamurdan kurtarmak istiyorum. Çok işlek olmayan, prestij yolu sayılmayan yerlerde sathi asfaltla işi götürmeye çalışıyoruz. Belediyenin imkanlarıyla daha kolay olacak, daha ekonomik olacak, daha çok yere hizmet verme şansımız olacak. İleride bütçe durumunu ayarladıkça sıcak asfalta da gireriz. Çünkü daha önce dökülen sıcak asfaltın bir kuruş parası ödenmemiş. Hepsini ben ödüyorum ve geldiğimden beri 3 milyon lira asfalt parası ödedim. Toplamda 20 milyon civarında asfalt borcu var. Bir 20 milyon da ben yaparsam iyice belediye çıkmaza girecek. Bir taraftan geçmiş dönemde yapılan borcu öderken, bir taraftan da hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

‘ART NİYETLİ HİZMET YAPMIYORUZ’

Belediyenin bazı mahallelerde hiç çalışma yapamadığının farkında olduğunu söyleyen Yılmaz, “Onun haricinde belediyenin bir sıkıntısı yok. Borçlarımızı tıkır tıkır ödüyoruz. Çalışanlarımız görev başında. Rutin günlük işlerimizde aksama yok, çok miktarda iş talebiyle gelen var. Az sayıda eleman alacağız ama niteliği olan, çalışma gücü olan insan alacağız. Pek yakında otel inşaatları başlıyor. İş isteyenleri oraya göndereceğiz. Gazipaşa’da çalışmak isteyen herkese iş bulacağımıza inanıyorum. Muhtarlarımız bana ulaşmak istediğinde 24 saat telefonum açık. Ekibime de ulaşabilirsiniz. Bazı köylere 4 aydır hiç giremedik. Onun farkındayım. Onlar art niyetten kaynaklanan bir şey değil. Elimizdeki makine ve personel sayısına bakarak hizmet veriyoruz. Giremediğimiz mahallelere öncelikle gireceğiz. Kimseyi kesinlikle dışlamıyoruz, kimsenin hakkında önyargımız yok” diye konuştu.

‘KASITLI ZARAR VERİLİYOR’

Bir grup tarafından Gazipaşa'da belediyenin mallarına kasıtlı olarak zarar verildiğini iddia eden Başkan Yılmaz, "Sosyal medyada bazen kasıtlı olarak yapılan paylaşımları görüyorum. ‘Belediye şunu yapmadı, geçmişte şu, bu oldu’ gibi. Altındaki yorumları izliyorum, takip ediyorum. Bizden kaynaklanan bir eksiklik varsa giderelim istiyorum. Ancak kasıtlı olarak belediyenin mallarına zarar veren bir grup var. Biz yapıyoruz, onlar kırıyor, biz yapıyoruz, onlar kırıyor. İki kez fenerin havuzunu tahrip etmeye kalktılar. Duşların her gün fıskiyesini ve musluklarını değiştiriyoruz, kırıyorlar. Sarısu’ya dün trafo koydurdum, çalmışlar. Sürekli belediyeyi zor duruma düşürmek isteyen bir grup var. Kalenin ışıklarını yeni yapılmasına rağmen çok tahrip etmişler. Bütün direkleri kırmışlar, kablolarını kesmişler. O gerdanlık gibi ışıkları göremiyoruz ama gelecek sene yapacağım. Yapmadan önce güvenlik tedbiri almayı düşünüyorum. Mesire alanındaki duşları 2 kez kırdılar, havuzun içine maddeler döktüler. Sonra resmini çekip belediye çalışmıyor gibi bizim aleyhimizde kullanmaya çalıştılar. Ama biz her şeye rağmen gidiyoruz, yenisini takıyoruz, temizliyoruz. Delik denizi 2 güne bir temizletmeme rağmen sürekli kirli diye fotoğraflar paylaşılıyor. Elimizden geldiği kadar oraları temiz tutmaya çalışıyoruz. Ama kasıtlı yapılıyor. Ben yakalayacağım. Bir yöntemini bulacağım ve bu kişileri yargı önüne çıkaracağım" şeklinde konuştu.