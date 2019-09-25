'Yargı kararını bekliyoruz'

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA Belediyesi’nde Yapı Kontrol Teknikeri olan Hilmi Erdoğan, imar planlarına ilişkin belediyeye bir itiraz dilekçesi sundu. Ardından ise önceki gün darp edildi. Erdoğan, itirazın ardından bir arkadaşının kendisini arayarak “Başkan 'Eğer dilekçeyi verdiyse onun ayaklarını kırdıracağım' demiş, dikkatli ol” dediğini iddia etti. Alanya Belediyesi’nin de adının karıştığı şok eden iddiaların ardından tepki geldi.

YÜCEL'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Başkan Yücel’den şikayetçi olduğunu açıklayan Erdoğan “Beni yaşadıklarımın ardından hiçbir yetkili aramadı. Sormadı. Annem öldü, aradılar. Ama böyle bir olay yaşadım, ne Adem Murat Yücel, ne Tunahan Kasapoğlu, ne Nazmi Yüksel, ne de diğerleri beni aramadı. Evrakın belediyeden çıktığı kesin. Beni ifşa ettiler. İlgili birimi ve müdürünü de şikayet ettim zaten. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den de şikayetçi oldum. Zira darp edildiğim sabahın öncesindeki akşam arkadaşım beni Whatsapp üzerinden arayarak ‘Başkan, eğer dilekçe verdiyse onun ayaklarını kırdıracağım demiş, dikkatli ol’ diyerek beni uyardı. Ama ben dikkate almadım. Böylesi bir olayla karşılaşacağımı tahmin etmedim. Sabahında darp edilince de avukatım aracılığı ile ifademe ekledim ve şikayetçi oldum” ifadelerini kullanmıştı.

‘ŞİDDET TARAF OLACAĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, böylesi bir olayda Alanya Belediyesi ve Başkan Yücel'in adının geçmesini 'İnanılmaz' buldu "Şiddet asla taraf olacağımız bir durum değildir. Darp edilen arkadaşımıza geçmiş olsun” dedi.

CHP’li Karadağ sözlerine şöyle devam etti: “Tasvip etmediğimiz bir durum. Elbette ki bunlar birer iddia. Tabi ki yargı suç duyurularını inceleyerek bir sonuca ulaşacaktır. Sonuç itibari ile ne olursa olsun şiddete tamamen karşıyız. Özellikle devlet kurumları içerisinde bu tür olaylar zaman zaman yaşanmakta.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Öte yandan Hilmi Erdoğan’ı darp eden şüphelilerden biri gözaltına alındı. Adının M.A.O. olduğu öğrenilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı edinilen bilgiler arasında.