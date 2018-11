Yardımseverler minik Azra için seferber oldu

MİLYONDA bir görülen ve tedavisi bulunmayan Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konulan Azra bebek için Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ailenin yüzünü güldürdü. Enzim eksikliğinden ortaya çıkan 'Tay-Sachs' hastası Azra Cunduz'un sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonuç getirdi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaşlar kenetlendi ve Arzu’nun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar toplandı.

24 saatte tamamlandı

Yaklaşık 1 buçuk ay önce ailesi Azra'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Antalya Valiliğinden yardım toplayabilmek için destek istedi. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Başlatılan kampanyada yardımseverlerin gösterdiği yoğun destekle 24 saat içerisinde Azra’nın tüm ihtiyaçları karşılayacak miktar toplandı ve açılan hesap donduruldu.

22 bin 740 lira para toplandı

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür bugün aileye yardım kampanyasıyla alınan tıbbi malzemeleri teslim etti. Aileyi ziyaretinde yardım kampanyası ve Arzu’nun ihtiyaçları konusunda açıklamada bulunan Dr. Hülür, "Mehmet bey, Derya hanım ve Arza bebeğimizi ziyaret ederek totalde 22 bin 740 lira kadar tutan medikal malzemeleri yerinde teslimini yapmış bulunuyoruz. Ayrıca bu yardımın dışında sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları açısından bir miktar daha valiliğimiz kanalıyla aileye yardım ulaştıracağız" dedi.

"Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor"

Dr. Hülür, "Sağlık Bakanlığının faaliyet merkeziyle ilgili aileye bilgi verdik. Zaten Azra bebeğe evde sağlık hizmeti de veriyoruz. Şu anda hemşiremiz eğitim araştırma hastanesinden gelerek bebeğimizin kanını alıyor. Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor. Azra bebek için laboratuvar hizmeti ayağına kadar getirilmiş oldu. Rabbim şifalar versin. Devletimiz her türlü desteğiyle Azra bebek ile anne ve babasının yanında. Sosyal güvenliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve Valiliğimizle elimizden geleni yapıyoruz. Acil şifalar diliyoruz" diyerek Azra bebek için yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

"Şu an tüm cihazları tamamlanmış durumda"

Azra bebeğin annesi Derya Cunduz ise "Azra için başlatmış olduğumuz Valilik kampanyasında ihtiyacı olan medikal malzemelerimiz şükürler olsun ki bugün geldi. Destek olan herkese; tüm Türk halkına, Valiliğimize, Sağlık Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şu an tüm cihazları tamamlanmış durumda. İnşallah bundan sonra daha rahat nefes alacak. Her şey için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.