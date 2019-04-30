'Yardım Sevenler' Alanya'da buluştu

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi’nin ev sahipliği yaptığı 21’inci bölge toplantısına Türkiye Yardım Sevenler Derneği İkinci Başkanı Dilek Bayazıt, derneğin genel merkez yönetimi ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 44 şube başkanı katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan bölge toplantısına katılan Türkiye Yardım Sevenler Derneği üyeleri daha sonra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ettiler. Derneğin Alanya çalışmaları hakkında Kaymakam Harputlu ve Başkan Yücel’e bilgi veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği üyeleri, verdikleri destek için Harputlu ve Yücel’e teşekkür ettiler. Alanya’nın tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret eden heyet daha sonra 21’inci bölge toplantısının gerçekleştirileceği Gold City Otel’e geçti. Toplam 5 gün sürecek program yarın sona erecek.

