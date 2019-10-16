‘Yaratıcılık doğumla başlar’
Eğitmen Tülay Üstündağ, Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme” konu balıklı eğitim seminerinde katılımcılarla buluştu
YARATICILIĞIN insana özgü bir yeti olduğunun altını çizen Üstündağ, “Bu yeti doğumla birlikte kullanılmaya başlar. Günlük yaşamda, bilimde, teknikte, sanatta farklı ve yeni olanın peşine düşmekle sürer” dedi. Seminerde yaratıcılığın tanımları, yaratıcı bireylerin özellikleri ve yaratıcılığın geliştirilmesiyle ilgili temel başlıklara değinen Üstündağ, konuları örneklendirerek eğlenceli hale getirdi. Yaratıcı olurken ‘Yeter ki zarar vermeyin’ ifadesini vurgulayan Üstündağ, yaşamın her alanında yaratıcı zekanın kullanılabileceğini hatırlattı.
GELECEK SEMİNER KASIMDA
Seminerin sonunda eğitmen Tülay Üstündağ ve katılımcılara teşekkür eden Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Serap Günen, gelecek seminerin 20 Kasım’da olduğunu duyurdu. Kasım seminerinde ise Acun Erkuloğlu, “Öfkem Kontrol Altında” konu başlığıyla katılımcılarla buluşacak.
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