Yaramazlığı başına iş açtı! Sahibinin şüphesi harekete geçirdi

Antalya'da 'Paris' adlı kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı.

Yaramazlığı başına iş açtı! Sahibinin şüphesi harekete geçirdi
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ANTALYA'DA stajyer avukat Nurgül Yayman, Paris adlı kedisinin iki gün boyunca bir şey yemediğini ve sürekli kusacak gibi durduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü. Veteriner Canan Kondak Yılmaz yaptığı muayenede, kedinin ağzından yemek borusuna doğru uzanan ip gördü. Anestezi ile uyutulan kedinin boğazında yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi tespit edildi. İğnenin burun boşluğu ile boğaz arasında sıkıştığını gören veteriner Yılmaz, iğneyi iki parçaya böldükten sonra bulunduğu yerden çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Paris, sahibi Nurgül Yayman'a teslim edildi.

Yaman, kedisi sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kedisinin sürekli kilo kaybetmesi nedeniyle hayvan hastanesine başvurduğunu belirten Nurgül Yayman, "Yapılan muayenede veteriner hekim kedinin ağzındaki ipi fark etti. Röntgen çekilince dikiş iğnesi yuttuğu ve boğazına saplandığı tespit edildi. Operasyonla iğne çıkarıldı ve kedim sağlığına kavuştu" dedi.

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