Yaralı baykuş yavrusuna hayvanseverden özel bakım

ANTALYA Candost Derneği Başkanı Arife Yanık’a, Elmalı ilçesinde yaralı halde bulunan bir baykuş yavrusu tedavi amacıyla getirildi. Yanık, yavru baykuşu tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Veteriner tarafından iğne yapılan ve kanadında zayıflama tespit edilen baykuşu Arife Yanık, kedi kutusu içinde evine götürdü. Gündüzleri kutu, geceleri odada yaşayan baykuşu Yanık, eliyle çiğ etle beslerken, enjektör yardımıyla da suyunu içiriyor. Hızla iyileşen ve birkaç metre uçabilen ve ‘Küçük Horbi’ ismi verilen baykuş, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

"Özel besleme"

Yanık, dernek olarak tüm hayvanlara yardım amacıyla hareket ettikleri için Elmalı’dan yaralı bir yavru baykuşun kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Kuşu hemen veterinere götürdüklerini kaydeden Arife Yanık, “İğne yapıldı. Beslenemiyordu. İlaçları verildi. Sıcak bir ortamda tutulması söylendi. Şuan kendine geldi ama beslenemiyor. Elimle çiğ et ve balıkla besliyorum. Bir süre daha evimizde bakmaya devam edeceğiz. Tamamen iyileştikten sonra baykuşu doğaya bırakacağız” dedi.