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'Yaralar en kısa sürede sarılacak'

Vali Karaloğlu ile Başkan Türel, afetten etkilenen Kumluca'da inceleme yaparak vatandaşla görüştü

'Yaralar en kısa sürede sarılacak'

Vali Karaloğlu ile Başkan Türel, afetten etkilenen Kumluca'da inceleme yaparak vatandaşla görüştü

14 Kasım 2017 Salı 23:00
'Yaralar en kısa sürede sarılacak'
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DA 4 ilçeyi etkileyen hortumun verdiği hasarla ilgili inceleme çalışmaları başladı. Hortumdan en çok etkilenen Kumluca ilçesine giden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 25 kişinin yaralandığını, bölgede ise hasar tespit çalışmalarının başladığını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, zarar gören vatandaşlara her türlü sosyal yardımın yapılacağını söyledi. Kemer, Kumluca, Demre ve Kaş ilçelerinde Pazartesi akşamı etkili olan hortumun ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, en çok zarar gören Kumluca’nın Mavikent Mahallesi’ne gitti. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in de eşlik ettiği incelemelerde, yetkililerden bilgi alan Karaloğlu ve Türel, çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Vali KaraloğluBaşkan Türel
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