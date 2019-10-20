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Yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı

GÜNCEL 20.10.2019, 11:53
Yaralanan asker şehit oldu
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 

#asker şehit
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