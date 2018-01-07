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Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar

İstanbullular, banka otururken yanına yaklaşan kız çocuğuna üşümemesi için çıkarıp montunu verdi. Sosyal medya görüntülerle yıkıldı

Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar

İstanbullular, banka otururken yanına yaklaşan kız çocuğuna üşümemesi için çıkarıp montunu verdi. Sosyal medya görüntülerle yıkıldı

07 Ocak 2018 Pazar 13:03
Yaptıklarının kaydedildiğini bilmiyorlardı, sosyal medyayı salladılar
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İSTANBUL'DA bankta oturan vatandaşların yanlarına gelen küçük bir kız çocuğu, annesini bulamadığını ve üşüdüğünü söyledi.O anların kameraya kaydedildiğinin farkında olmayan vatandaşlar minik kıza yardımcı olmak için seferber oldu.

Yardım etmek için her biri birbirinden farklı tepkiler verince ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.Daha sonra bunun bir sosyal deney olduğunu öğrendiklerinde ise minik kıza üzülen vatandaşların her birinin yüzünde tebessüm oluştu. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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