Yapı Kayıt Belgesi alımında hesaplama değişti

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), üyelerden gelen yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması ile ilgili sorun ve talepleri 29 Ağustos 2018 Tarih ve 2018/742 Sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 29.08.2018 Tarih ve 2018/743 Sayılı yazı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) iletmişti. Bu girişimlerden olumlu haber geldi. Konu ile ilgili değişiklik yapıldı ve bu değişiklik 20 Eylül 2018 Tarihli ve 30.541 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliği ile yasalaştı.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, değişiklikle ilgili memnuniyetini dile getirerek, "İmar Barışı gündeme geldiği günden bu yana konuya olumlu yaklaşmıştık. Odamız bu alanda toplantılar da yaptı. Geniş katılım oldu. Üyelerimiz, vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Bu toplantılar sonunda talepler gelmişti. Sıkıntıları dile getirdiler. Biz bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, TOBB'a ilettik ve sonuç aldık. Daha önceki yönetmelikte örneğin 51 bin metre kare alan var bunun 50 bin metre karesi yasalara uygun yapılmış, bin metre karesi yasalara uygun değil. Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek bedel 51 bin metre kare üzerinden hesaplanıyordu. Bizim talebimiz sonucu bu değişti, yasalaştı yeni yönetmelikle. Yeni hesaplamada sadece kaçak olan bin metre kare için ödeme yapacak. Yasal olan 50 bin metre kare için ödeme yapılmayacak. Üyemiz daha az ödeyecek. Üyelerimiz maddi bir yükten kurtuldu. Özellikle önceki yönetmelikle turizm sektörüne büyük bir maddi yük biniyordu. Yeni yönetmelik sektörü rahatlatacak. İmar barışı ile herkes kazanacak. Süreci mümkün olduğu kadar hızlı ve yakından takip ettik. Taleplerimiz karşılık buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Tevfik Altınay'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz bu önemli sonuç için" dedi.