YAPEX’te Manavgat’ı tanıtacak

MANAVGAT Belediyesi, kentin doğal, tarihi ve kentsel dokularında yaptığı çalışma ve düzenleme projelerini, 14-17 Kasım 2018 tarihlerinde Anfaş Expo Center’da, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) desteği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) iş birliği ile düzenlenecek olan 26. Uluslararası Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda açacağı stantla tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacak.

Sözen ödülünü fuarda alacak

Fuarda Manavgat Belediyesi ayrıca, Tarihi Kentler Birliği’nin kültürel mirası koruma ve özendirme projelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışmada, Antik Side Kentsel Tasarım Projesiyle layık görüldüğü başarı ödülünü alacak. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen, 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada Tarihi Kentler Birliği’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan yarışma jürisi 62 tarihi belediyeden gelen 123 çalışmayı inceledi. Yapılan değerlendirme sonunda, Manavgat Belediyesi, iki yıldır Side’de hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarım Projesi’yle başarı ödülüne değer görüldü. Manavgat Belediyesi'ne ödülü YAPEX Restorasyon Fuarı’nda sunulacak.



Projeler tanıtılacak

Manavgat Belediyesi YAPEX Fuarında, Manavgat’ta hayata geçirdiği projelerini, hazırladığı çok özel bir stantla görücüye çıkaracak. Fuarda, Manavgat’ta yapılan projeler ve diğer tarihi, kültürel ve kentsel değerlerin korunmasına yönelik yapılan projeler tanıtılacak. Fuarda Manavgat Belediyesi standında, Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınların ürettiği Manavgat yöresine ait “Çiğirdik” tatlısı da ziyaretçilere ikram edilerek tatlının tanıtımı yapılacak.