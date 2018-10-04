YAPEX, 'yenileme ve renovasyon' sloganıyla açılıyor

AKDENİZ Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, YAPEX Fuarı'nın 14-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da gerçekleştirileceğini belirtti. YAPEX'in Türkiye'nin de yaşadığı krizlerle birlikte büyüdüğünü, inşaat ve yapı sektörünün gelişmesinde, yeni teknolojilerin ülkede yaygınlaşmasına katkı koyduğunu ifade eden Onkar, her krizin ulusal ve uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yarattığını söyledi.

YAPEX TURİZMİN DE HİZMETİNDE

Fatih Onkar, 4 gün sürecek YAPEX'te inşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ile sektördeki tüm paydaşları bir araya getireceğini kaydetti. Rus uçağının düşürülmesiyle turizmde yaşanan sıkıntıların ardından sektörde son iki yıldır bir yükselişin olduğunu kaydeden Onkar, turizm sektörünün yaşanılan krizler nedeniyle otel yenileme ve renovasyon çalışmalarına yatırım yapamadığını ifade etti.

Başta Antalya olmak üzere yüzlerce otel ve turistik işletmelerde yenileme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Onkar, bu yılki fuarın 'Yenileme ve Renovasyon' sloganıyla açılacağını kaydetti.

Antalya'nın 2018 yılında 13-14 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini kaydeden Fatih Onkar, şöyle devam etti.

"Türk turizmi yine parlak eski günlerine dönmeye başladı. Geçmişte yaşanan krizler nedeniyle otel işletmeleri ve diğer işletmeler yenileme ve renovasyon konusunda yatırım yapamamıştı. Bu yıl turizmciler için oldukça başarılı geçti. Antalya bölgesinde turizm sektörü elde edilecek gelirin yüzde 10'unu renovasyon ve yenileme çalışmalarına ayırabilir. Bu da başta inşaat sektörüne büyük katkı sağlar. Turizmin gelişmesine daha iyi katkı yapar, sektöre hareket getirir."

YAPEX'in faaliyet içinde bulunduğu sektöre çok ciddi hareket sağladığını ifade eden Onkar, "Amacımız inşaat sektöründe mimarlar, inşaat mühendisleri, müteahhitler ve turizm yatırımcılarına çok katkı sağlıyor. Fuarımızı nihai tüketicilerde izliyor. YAPEX, dünyadaki teknolojik gelişmeleri de sektöre tanıtıyor" dedi.