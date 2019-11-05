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YAPEX Fuarı heyecanı: Alanya Belediyesi de katılıyor

Alanya Belediyesi’nin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu 6 Kasım Çarşamba günü açılıyor

GÜNCEL 05.11.2019, 18:27
YAPEX Fuarı heyecanı: Alanya Belediyesi de katılıyor
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AKDENİZ Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar yaptığı açıklamada, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılacak Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'na 40'a yakın belediye başkanının katılacağını söyledi.
Ana teması Kültür Öncelikli Yönetim olan YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'nda, Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülü alan projeler sergilenecek ve belediyelere ödülleri törenle verilecek. 
ÖDÜL ALACAK BELEDİYELER 
Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ve projeleri şöyle:  
METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ   
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi. 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 
1. Mudanya Belediyesi (Bursa), Tirilye Sanat Evi Projesi/ Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı/ Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma Uygulaması. 2. Ünye Belediyesi (Ordu), Ordu’nun Giriş Kapısı, Turizm Adası: Burunucu Projesi. 
PROJE ÖDÜLLERİ 
Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisi Restorasyon Projesi. Afyonkarahisar Belediyesi, Ulu Konak Restorasyonu ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuva-yi Milliye ve Kent Müzesi Projesi/ Cunda Hükümet Konağı Restorasyon Projesi/ Çeşme Restorasyon Projeleri/ Zağnospaşa Meydan Projesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Zenginler/ Ulucami/ Güllübahçe/ Yeni Cami/ Şehitler/ Gazipaşa Mahalleleri Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri. Ödemiş Belediyesi (İzmir), Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi. Urla Belediyesi (İzmir), Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi. 
UYGULAMA ÖDÜLLERİ 
Boyabat Belediyesi (Sinop), Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi. Karadeniz Ereğli Belediyesi (Zonguldak), Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Askerlik Daire Başkanlığının Kent Müzesine Dönüştürülmesi Uygulaması. Meram Belediyesi (Konya), Tantavi Kültür Sanat Merkezi Projesi. Sındırgı Belediyesi (Balıkesir), Sındırgı Kuvay-i Milliye Butik Müze Oteli. Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul), Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu. 
SÜREKLİLİK  
Alanya Belediyesi (Antalya), Mutfak Kültür Evi Projesi. Burdur Belediyesi, Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi. Kastamonu Belediyesi, 3.Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi/ Acem Hanı Restorasyon Projesi. Kemaliye Belediyesi (Erzincan), Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma Projesi/ Yeni Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi. Safranbolu Belediyesi (Karabük), Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi/ Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi. Seyhan Belediyesi (Adana), Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi Projesi/ Gesam Kültür Evi Projesi/ Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi. 
BAŞARI BELGESİ VERİLECEK BELEDİYELER 
Akçadağ Belediyesi (Malatya), Battalgazi Belediyesi (Malatya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi (Kocaeli), Kartepe Belediyesi (Kocaeli), Kepez Belediyesi (Antalya), Kocasinan Belediyesi (Kayseri), Konak Belediyesi (İzmir), Nilüfer Belediyesi (Bursa), Şehzadeler Belediyesi (Manisa), Talas Belediyesi (Kayseri), Taraklı Belediyesi (Sakarya), Uşak Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi (Adana)

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