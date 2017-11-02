"Yanlışlıkla kocamın ikiziyle birlikte olup hamile kaldım"

BEYAZ Tv'de Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadın, kocasının ikizi olduğunu bilmediğini ve yanlışlıkla ikiziyle birlikte olduğunu itiraf etti.
"KOCAMIN İKİZİNDEN HAMİLE KALDIM"
Nur Viral'ın sunduğu programda evlilikleri yorumlayan Selin Karacehennem, ismini vermek istemeyen izleyicinin itirafları karşısına şoke oldu. "Kocamın ikiziyle birlikte oldum. 3 aylık hamileyim" dedi
NUR VİRAL "BU GERÇEK Mİ?" DİYE SORDU
Kadının itiraflarının ardından programın sunucu Nur Viral, "Gerçek mi bu anlattıkların senaryo mu?" diye sormadan edemedi.
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