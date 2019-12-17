Yanlış anlaşılınca olanlar oldu!
Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü sudan yutan genç için alarm verildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan genç önce KBRN merkezine alındı
BURSA'DA Mahmudiye köyünde meydana gelen olay 24 yaşındaki R.E, köyde bulunan bir arazide kuyu açmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybedince kuyudan çıkan köpüklü su üzerine geldi. Düşmenin etkisiyle su boğazına kaçarken, zemini yumuşatmak için kullanılan kimyasal maddeler de üzerine sıçradı. Köylülerin paniğe kapılması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler bidonun üzerinde kimyasal yazması üzerine maske takıp korunaklı elbise giydi. Yapılan müdahalenin ardından R.E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak önce KBRN merkezine alındı. Paniğe sebep olan olayın iç yüzü içerde yapılan araştırmalar sonucu anlaşıldı. R.E, daha sonra normal bölüme konularak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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