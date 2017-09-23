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Yanına dahi yaklaşamıyorlar! Çöken araziyi gören köylüler şaştı kaldı

Konya'da koyunlarını otlatırken şiddetli bir ses duyan köylüler, sesin geldiği bölgeye baktıklarında yerin çökmesi sonucu oluşan 20 metre derinliğindeki dev obrukla karşılaştı

Yanına dahi yaklaşamıyorlar! Çöken araziyi gören köylüler şaştı kaldı

Konya'da koyunlarını otlatırken şiddetli bir ses duyan köylüler, sesin geldiği bölgeye baktıklarında yerin çökmesi sonucu oluşan 20 metre derinliğindeki dev obrukla karşılaştı

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:43
Yanına dahi yaklaşamıyorlar! Çöken araziyi gören köylüler şaştı kaldı
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KONYA'NIN Karapınar ilçesinde, yerin çökmesiyle oluşan obruklara bir yenisi daha eklendi. 40 metre çapındaki ve 20 metre derinliğindeki yeni obruğun ardından köylüler yeniden tedirgin olmaya başladı.

TAM 20 METRE DERİNLİĞİNDE

Konya'nın  Karapınar ilçesinde yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçeye bağlı  Reşadiye Mahallesi Büyük  Karakuyu mevkisinde oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.
''ŞİDDETLİ BİR SES DUYDUM''

Yayla yoluna 50 metre mesafedeki merada oluşan yaklaşık 40 metre çapında, 20 metre derinliğindeki obruğu, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan Şeref Koçhan fark etti.

Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarını otlattığı sırada şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

''KOYUNLAR ÇOK KORKTU''

Obruk olabileceğini düşünerek meranın içinde gezmeye başladığını anlatan Koçhan, şöyle konuştu: "Sese koyunlarım da tepki verdi. Hayvanlar çok korktu. Sesin geldiği yere baktığımda yine obruk oluşmuş. Obruk çevresinde tedbir alınmalı içerisine düşen olabilir. Sürekli obrukla yatıp kalıyoruz. Her taraf obruk oldu, ne yapacağımız şaşırdık. Çevremizde 9-10 tane obruk var. Korkulu günler yaşıyoruz. 'Acaba yer çökecek mi, çökmeyecek mi' diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz."
''GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMALI''

Bölgede yaşayan Hikmet Koçhan ise obruğun gündüz vakti koyunlarını otlatırken oluştuğunu dile getirdi.

Obruk tehlikesine rağmen geçimini sürdürdüğü hayvancılığı bırakamadığını vurgulayan Koçhan, çöken yerlere güvenlik tedbirleri alınmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
KarapınarKarakuyuReşadiyeKonya
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