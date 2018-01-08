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Yangında feci şekilde can verdi

Düzce’nin Beyciler Mahallesinde gece geç saatlerde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yangında feci şekilde can verdi

Düzce’nin Beyciler Mahallesinde gece geç saatlerde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:48
Yangında feci şekilde can verdi
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YANGIN Düzce’nin Beyciler Mahallesi 1596. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı evin birinci katında bulunan daireden dumanlar yükselmeye başladı. Duman çıktığını gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye haber vererek bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir kişi feci şekilde can verdi. Yanan kişinin evde tek başına kalan 23 yaşındaki Mehmet Çalık olduğu tahmin ediliyor. Yangına müdahale sırasında ise bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. 

Yangında hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin yakınları evin önüne gelerek sinir krizi geçirdiler. 

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangınının sebebi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
YangınCan KaybıDüzce
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