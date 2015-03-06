Yangında bir ev kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Uğurlu köyünde Abuzer Piliç'e ait olduğu öğrenilen evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın evin tavanının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca Sincik ve Çelikhan belediyelerine ait itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri köye kavuşmadan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Jandarma çevrede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir olumsuzluğa karşın 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yanan evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, aileye ait tüm eşyaların yanarak kül olduğu öğrenildi.