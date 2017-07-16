Yangına giden itfaiye eri hayatının şokunu yaşadı!

ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesine aldığı ihbarla olay yerine giden itfaiye çavuşu, kendi evinin yandığını görünce şok oldu. İtfaiyeci, arkadaşları ile birlikte yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
YANGIN İHBARINI KOMŞULARI YAPTI
Zonguldak, Kışla Mahallesi Okul Sokak'taki 3 katlı binanın Uğur Özcan'a ait 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
BU SEFERKİ İHBAR KENDİ EVİ ÇIKTI
Yangın ihbarının yapıldığı adrese arkadaşları ile birlikte gelen Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan İtfaiye Çavuşu Uğur Özcan, kendi evinin yandığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
YANGINI KONTROL ALTINA ALDI AMA HASAR BÜYÜK
Özcan, arkadaşları ile birlikte yangına anında müdahalede ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
EŞİ VE ÇOCUKLARI YOKTU
Yangın sırasında eşi ve çocukları evde bulunmayan Uğur Özcan, büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı.
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