Yangın evlerin çatısına sıçradı
Zonguldak'ta, mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Alevlerin, bitişikteki 2 evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor
GÜNCEL 11.12.2019, 17:49
Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelerde binada kimse olmadığı öğrenildi.
Yangın, bitişikteki 2 evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri çatılardaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Evler polis tarafından tahliye edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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