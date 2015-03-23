Yan yatan TIR’dan yara almadan kurtuldu

KAZA, Samsun-Ankara Karayolu 6. kilometresi Sarıışık mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesinde Çankırı Kurşunlu’ya fayans madeni taşıyan Halil A. idaresindeki 01 CRN 83 çekici, 01 CRP 84 dorse plakalı TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yol kenarında yaklaşık 45 metre sürüklenen TIR’ın sürücüsü Halil A. kazayı yara almadan atlattı.TIR’da yüklü bulunan fayans madeni ise yol kenarına döküldü.

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