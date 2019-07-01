Yaman Alanyalı matbaacıları temsil etti: Ayakta kalmaya çalışıyoruz!

MATBAACILAR Federasyonu Başkanlar Konseyi 14. toplantısı geçtiğimiz haftasonu Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye genelindeki matbaacıların bağlı olduğu oda ve derneklerin temsilcileri katıldı. Toplantıda aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 9. Meslek Kolu Başkanı da olan Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Musa Yaman da yerini aldı. Divan Kurulunda Matbaacılar Federasyonu Genel Başkanı ve Ankara Matbaacılar Odası Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, Matbaacılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Matbaacılar Odası Başkanı Ceyhun Gençtan, Antalya Matbaacılar Derneği Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri Cafer Tayyar Tekin ile Gaziantep Matbaacılar Odası

Başkanı Eyyüp Ökkeş Boynukısa'nın yer aldığı toplantıda önemli kararlar alındı.

İŞTE ALINAN BAŞLICA KARARLAR:

- E-Fatura'da alınan çıktıların matbaalar tarafından bastırılması,

- Basit usul mükelleflerin kullandığı faturaları matbaaların basması. Bu konuda kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile görüşmeler yapılması,

- Her odanın veya derneğin oluşturulan fiyat listelerine matbaacıların uymasının sağlanması,

- Organize matbaaların yerel esnafı bitirme noktasına geldiğinden, pahalıya mal olsa dahi işlerin kendi bünyemizde basılması

- Mesleki yeterliliği olmayana Matbaacılık yaptırılmaması.

- Matbaacılarla ilgili gazetelerde daha çok haber yaptırılması.

‘AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ’

Alanya Matbaacılar Derneği ve ALTSO 9. Meslek Kolu Başkanı Musa Yaman, toplantıda Alanya'yı temsil ettiklerini belirterek "Türkiye'nin birçok kentinden gelen başkanlarımızla hasbihal etme imkanı bulduk. Mesleğimizle ilgili görüş alışverişleri yaparak önemli kararlar aldık. Bir çok sektörde olduğu gibi bizlerde gelişen teknoloji ve global dünya şartlarında ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Alınan kararların sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 12:06