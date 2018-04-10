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Yalıdaki hasarı ödeyecek sigorta şirketi belli oldu!

Boğazdaki kazada büyük hasar gören 243 milyon lira değerindeki yalının, içindeki tarihi eserlerle beraber tazminatını, dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club ödeyecek

Yalıdaki hasarı ödeyecek sigorta şirketi belli oldu!

Boğazdaki kazada büyük hasar gören 243 milyon lira değerindeki yalının, içindeki tarihi eserlerle beraber tazminatını, dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club ödeyecek

10 Nisan 2018 Salı 12:15
Yalıdaki hasarı ödeyecek sigorta şirketi belli oldu!
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İSTANBUL Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı. Yalıdaki hasar sadece bununla da sınırlı değil. Yok olan ya da hasar gören antika eserlerde, değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının tazminat bedelini kat kat arttırıyor.

TAZMİNATI UK P&I CLUB ÖDEYECEK
Yalıdaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Malta bandralı 'Vitaspirit' adlı geminin bağlı olduğu dünyaca ünlü sigorta şirketi UK P&I Club'ün gözleri de bu incelemede. Tazminat bedelinin milyon dolarlarca olacağı tahmin edilirken, uzmanlar tazminat konusunda UK P&I Club'ın yalı sahipleriyle anlaşmak için rakamları yükselteceğini tahmin ediyor. Peki dünyanın en ünlü sigorta şirketi nasıl çalışıyor.

BÜNYESİNDE 10 BİN GEMİ BULUNUYOR
UK P&I Club'ün bünyesinde dünya çapında 10 bin gemi bulunuyor. Yani 10 bin sigortalı gemi anlamına geliyor. Gemilerin uluslar arası karasularda ticaret yapabilmesi için bu sigortaya ihtiyaçları vardır. Sigorta şirketinin oluşturduğu havuza kazalara karşı sigorta şirketleri her yıl düzenli prim öderler. Bu primlerle gemilerde yaşanan işçi ölümleri, gemi çarpışmaları yada çevresel zararların tazminatları ödenir.

Malta bandralı 'Vitaspirit' adlı geminin de üyesi olduğu UK P&I Club, şimdi de İstanbul Boğazı'ndaki yalı kazasının tazminatını ödemek için uzmanların yaptıkları incelemenin sonucunu bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BoğazSigortaHasar
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