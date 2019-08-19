Yalçıner esnafın sesi oldu! ‘Mağdur oluyoruz’

DEMİRTAŞ Halk Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Yalçıner de Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu ve sorunları ilk ağızdan aktardı. Uzun kuyruklara ve kısa mesafelerde uygulamaya konan Elektronik Denetim Sistemlerine (EDS) değinen Yalçıner, Başkan Doğan Bacak’a destek verdi. Yalçıner, yaya trafiğinin alt veya üst geçitlerle sağlanmasını, buna bağlı olarak trafik ışıklarının kaldırılarak hız limitlerinin arttırılmasını talep etti.

YALÇINER ESNAFIN SORUNLARINI ANLATTI

Başkan Yalçıner, yaşanan sorunlara dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Cuma Pazarı’ndan Yeşilöz çıkışına dek sabah 06.00’dan itibaren 20 dakikalık aralıklarla araçlarımız yollarda oluyor. Şoför esnafımızın en temel şikayeti Kestel ışıklarından başlamak üzere kısa mesafelerde yerleştirilen EDS kameralarıdır. Saatte 50 kilometre olarak belirlenen hız limiti esnafımız ve yolcu arasında tartışmalara bile konu olmaktadır. 25-30 kilometrelik yolu 1 saati aşan bir zamanda almaktalar. Bu durum hem esnafımızı, hem de yolculuk yapan insanımızı rahatsız etmekte. Yetkililerden ricamız hız limitlerinin revize edilmesidir. Halk otobüsleri için 60-65’e çıkarılması uygun olacaktır. Öte yandan Alanya’da artan nüfusa ve araç sayısına bağlı olarak trafik çıkmaza girdi. Eskisi gibi değil. Alternatif, yeni bir otoban Alanya’ya şart oldu. Aynı ışıkta 3 sefer durur olduk. Şehrin girişlerinde oluşan uzun kuyruklar vatandaşı canından bezdirdi. Hele esnafımız için durum daha da kötü. Zira biz dakikalı çalışıyoruz. 55 dakikada petrole gelmesi gereken esnafımız gelemezse cezası var. Velhasıl kelam bizim ricamız Alanya trafiğine ve hız limitlerine düzenlemelerin getirilmesidir.”