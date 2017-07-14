Yağmur altında saatlerce Aleyna Tilki'yi beklediler!

ALEYNA Tilki'nin hayranları yağmur yağışına rağmen uzun süre sanatçının sahneye çıkmasını bekledi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 656'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki konseri yoğun yağmur yağışı nedeniyle ertelendi.

Konseri izlemek için dakikalar öncesinden Er Meydanı'na gelen kalabalık, konser saatini beklerken, saat 21.00 sıralarına yoğun yağmur yağışı başladı.

Hayranları yağmur altında Tilki'nin sahne almasını beklerken, yağış şiddetini giderek artırdı.

Yağmur nedeniyle sahnedeki bazı müzik aletleri zarar görürken, yaklaşık 30 dakika sonra konserin iptal edildiği duyuruldu.

Aleyna Tilki'nin hayranları bu duruma üzülürken, bazılarının yağmur altında bekledikleri görüldü.

Bazı hayranları ise sanatçının kulisine gelerek Tilki'yi görmek istedi.

Edirne Belediyesi resmi internet sitesinden Aleyna Tilki, konserinin yağmur nedeniyle ertelendiği duyuruldu.