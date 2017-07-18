Yağ aldırma ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

İZMİT 'TE özel bir muayenesi bulunan Estetik, Plastik Rekonsrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İ.G. özel bir hastanenin ameliyat hanesi kullanarak Dilek Utar'ı ameliyat etti. 89 kilo olan Dilek Utar'dan 6 kilo 175 gram yağ alındı. Dilek Utar yağ alma ameliyatı ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Dilek Utar, ameliyattan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Dilek Utar dün Derince'de toprağa verildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü basın açıklamasında bulunarak, basında yer alan haberin ardından Dilek Utar'ın ölüm üyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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