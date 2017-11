Yabancılardan Şahin’e 2. göç idaresi teşekkürü

ALANYA Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve meclis üyeleri, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret ederek, göç idaresi bürosunun kuruluşu ve yeni yerine taşınmasına yaptığı öncülük dolayısıyla teşekkür ettiler. Ziyarette, Alanya Göç İdaresi Bürosu Müdürü Ramazan Şimşek de hazır bulundu. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarine Gündüz de görüşmeye katılarak başkan Şahin’e başarılı çalışmaları ve özellikle yabancı uyrukluların sorunlarına verdiği önem nedeniyle teşekkür etti.

İLK KEZ BİR İLÇEDE KURULMUŞTU

Göç İdaresi’nin Alanya’ya kurulması ve ardından yeni binasına taşınmasında yaşanan süreci Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi üyeleriyle paylaşan Başkan Şahin, Kasım 2014 de yine yabancılar meclisimizin üyeleri, bazı Norveçli arkadaşlarımızla Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros beyi ziyaret etmiştik. Alanya’mızda yaşayan yabancı uyruklu dostlarımızın durumunu, Alanya’mızın da bir çok ilden büyük olduğunu anlatmıştık. Bu talebimizde uygun görülmüş, rekor sürede Alanya’mıza Göç İdaresi kurulmuştu. Ama Göç İdaresi yer sorunu nedeniyle Nüfus Müdürlüğü’nde kısıtlı bir şekilde hizmet veriyordu. Yer sorunu yaşanması sebebiyle de personel takviyesi yapılamıyordu. Özellikle inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz bu sorunla ilgili bizlere çok sayıda talepte bulunmuştu. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük yaparak gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik ve göç idaresi bürosunun yeni binasına taşınmasına öncülük ettik” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Göç İdaresi Ofisinin bugünkü halini almasında Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu’nun da desteği olduğuna dikkat çeken ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bu ofisin Alanya’mıza kazandırılmasındaki emekleri nedeniyle en başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Onun liderliği olmasaydı ofis Alanya’mızda açamazdık. Ne zaman proje götürsek bizlerle ilgilendi ve kapıları sonuna kadar açtı. Bizler bundan sonra da proje üretmeye, talep etmeye devam edeceğiz. Destekleri nedeniyle Kaymakamımız ve belediye başkanımıza, ayrıca bizi bu süreçte yalnız bırakmayan Yabancılar Meclisi Başkanımız Abdullah Karaoğlu’na da teşekkür ederim” dedi.” dedi.

ŞAHİN: “SIRADA PERSONEL TAKVİYESİ VAR”

Göç İdaresi’nin yeni bürosuna taşınmasının ardından şimdi de personel takviyesi için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Şahin, “Geçtiğimiz hafta Ankara’ya giderek Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun öncülüğünde göç idaresi bürosuna personel takviyesi konusunda gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. İnşallah en kısa sürede personel takviyesi yapılacak. Yeterli sayıda personel, modern ve tarihi bir mekanda artık siz kıymetli Yeni Alanyalılar kısa sürede işlerinizi bitirebileceksiniz. Amacımız siz dostlarımızın Alanya’mızda en iyi şekilde ağırlamak. Çünkü bizler sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz” dedi.

KARAOĞLU: “SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ”

Ziyarette konuşan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya yararına yapılacak her projeye, her etkinliğe koşulsuz destek verdiğine dikkat çekerek, “Başkanımız Mehmet beye meclisim adına çok teşekkür ederim. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Alanya’ya göç idaresi bürosunun açılması ve yeni binaya taşınmasına öncülük etti. Her zaman yanımızda” dedi.