Yabancılara diş ve tapu semineri

Yabancılar Meclisi, olağan aylık toplantısını Alanya Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında toplanan yerleşik yabancılar, veraset ilanı ve Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirildiler. Toplantının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Karaoğlu, Alanya'da yaşayan Yeni Alanyalılar'a her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Karaoğlu, "Bugün Alanya Tapu Müdürlüğü'nden bir yetkili gelerek Yeni Alanyalılara tapu ile ilgili bilgi verdi. Bunun dışında veraset ilanı ile ilgili açıklamalar yapıldı" dedi.

'DEVLET HASTANESİ HİZMET VERİYOR'

Alanya Devlet Hastanesi'nin, karşılıklık ilkesine istinaden, sigortaları dahilinde yerleşik Yeni Alanyalılara her türlü hizmeti verdiğini dile getiren Karaoğlu, "Bir de Alanya'da devlete ait olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi var. Dişle ilgili sorunlarını da bire bir sormaları için Alanya'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yahya Kemal Kablama'yı davet ettik. Başhekimimiz, sosyal güvenlikleri ile ilgili konularda nasıl yardımcı olabiliriz konusunda gerekli açıklamaları yaptı" diye konuştu.

'NOEL KUTLAMASI 8 ARALIK'TA'

Alanya Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen Noel kutlamalarının bu yıl 8 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyleyen Karaoğlu, "Öte yandan her sene Aralık ayında Noel'le ilgili onlar adına kutlama yapılır. Onun ne zaman yapılsın, nerede yapılsın gibi değerlendirmesi yapıldı. Yurtdışına çıktığımız zaman burada yaptığımız etkinliklerin aynısının orada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için de yapıldığını görüyoruz. Onlar adına Kurban Bayramı'nı ve Ramazan Bayramı'nı belediye bünyesinde kutlamalarına vesile oluyoruz. Beraber, farklı kültürlerle aynı ortamda yaşamayı, hoşgörüyü yaptığımız hizmetlerin karşılığını yurtdışındaki vatandaşlarımız bir şekilde görüyor" şeklinde konuştu.

'ONLINE SİSTEMLE AKTARIYORLAR'

Yabancılar Meclisi'nin yaptığı çalışmalardan Alanya'da yaşayan bütün yabancıların haberdar olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Yabancılar Meclisi üyeleri arasında Alanya'daki bütün yabancı derneklerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri var. Bizim aldığımız bilgileri onlar kendi üyelerine online sistemle aktarıyorlar. Dolayısıyla burada yaptığımız 15-20 kişilik toplantının içeriği, bütün dernek üyelerine aktarılmış oluyor. Kararlardan haberdar olanlar yüzde 60'ları geçer" dedi.

Yabancılar Meclisi Başkanı, Yabancılar Meclisi'nin yaptığı çalışmalardan Alanya'da yaşayan bütün yabancıların bilgi sahibi olduğunu söyledi.