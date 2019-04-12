Yabancılar Meclisinden Başkan Yücel’e tebrik

BELEDİYE Meclisi ve aynı zamanda Yabancılar Meclisi üyesi Paulina Müftüoğlu’nun da katıldığı ziyarette üyeler, Belediye Başkanı Yücel’e 5 yıllık görev süresindeki başarılı hizmetleri ve yerleşik yabancılarla uyumundan dolayı teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL, “GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUM”

18 ülkeden 35 üyesi bulunan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi’ne ziyareti için teşekkür eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğimize inanıyorum. Alanya dünyanın en güzel şehri; huzurlu, mutlu bir şehir. Bir çok ülkeden insan burada mutlu yaşıyor. Bu çok güzel bir duygu” dedi.