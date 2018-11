Yabancılar Meclisi sergide buluşturdu

“SANAT Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla 4 yıl önce Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Kasım Cuma günü saat 14.30’da düzenlenen açılış seremonisinin ardından, vatandaşların ziyaretine sunuldu. Açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK’lar, yabancı dernekler ve davetliler katıldı.

BAŞKAN YÜCEL, “AMATÖR VE PROFESYONEL RUHU BU SERGİDE BULUŞTURDUK”

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve meclis sözcülerinin açılış konuşmasının ardında kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “13 ülkeden yaklaşık 40 amatör ve profesyonel ruhu bu sergide buluşturduk” dedi.

Belediye Başkanı Yücel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “4 yıl önce başlatılarak sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi diğer sergilerden çok daha farklı bir sergi. Ülkesi, dini ve dili ne olursa olsun resim, fotoğraf, el sanatları, ebru, hat ve heykel gibi güzel sanatların her hangi bir dalında özgün faaliyet gösteren sanatçıları biz bu sergide buluşturmaya çalıştık.

Değerli katılımcılar ‘Sanatın dili evrenseldir ve ulusları birbirine bağlar’. Her sanat dalının kendine ait bir dili, bir resim, bir fotoğraf ya da bir heykelin insanlığa her zaman önemli bir mesajı vardır. Dolayısıyla da sanat insanlar arasındaki bağı güçlendirir”.

“DÜNYAYA ÖRNEK BİR HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜMÜZ VAR”

Alanya’da dünyaya örnek bir hoşgörü kültürünün olduğunu hatırlatan Başkan Yücel, “79 ülke vatandaşıyla din, dil, ırk ayrımı yapmadan bu şehirde uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birlikteliğimize de bugün sanatla farklı bir boyut kazandırdık.

Biz belediye olarak sanat, spor ya da başka bir alandaki amatör çalışmaları her zaman destekledik; desteklemeye de devam edeceğiz. Değerli sanatçılarımızın bu sergide buluşmasına vesile olan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı ve Üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

ÜYELERDEN BARIŞ MESAJI

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve Yabancılar Meclisi Üyeleri Alman Ursula Greune, İngiliz Fran Vince ve Rus Luiza Gititashvili de birer konuşma yaparak dünyaya barış mesajları gönderdiler. Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu da sanatın dilinin tüm dünyada ortak olduğunu belirterek, “Bunu uzakta aramaya gerek yok. Hemen yanıbaşımızda” diyerek serginin açılışında şarkı söyleyen Singin All Together Müzik Grubunu örnek gösterdi.

Tüm dünyaya barış mesajlarının verildiği sergide, Türkiye, Almanya, Rusya, Danimarka, İngiltere, Gürcistan, İrlanda, Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Litvanya ve İranlı sanatçıların birbirinden değerli parçaları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 23 Kasım’da açılan sergi, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde de açık kalarak saat 09.00’dan 18.00’e kadar Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.