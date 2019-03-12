Yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırana büyük ceza!

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 23. maddesi gereğince, yabancı uyruklu kişileri çalışma izinleri olmadan çalıştıranlara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezalar hem işçi hem de işverenlere kesilir.

2019 YILI YABANCI UYRUKLU KAÇA İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI!

Yabancı uyruklu işçilerin kaçak çalışması veya çalıştırılması durumunda kesilecek cezalar 21019 yılı ile birlikte zamlandı.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden yabancı çalıştıran işverene ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden çalışan yabancı uyruklu işçiye; 587 TL para cezası kesilir.

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 3527 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 7057 TL ceza uygulanır.

Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 8821 TL idari para cezası kesilir. Ayrıca, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. İşveren, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.