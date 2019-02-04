Yabancı nüfus oranında Antalya üçüncü sırayı aldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uyruklu kişilerin tamamını kapsadığı belirtildi.

“Türkiye’de 1 milyon 211 bin yabancı uyruklu yaşıyor”

Yabancı Uyruklu Nüfus 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel tarafından açıklandı. Öncel, 2018 yılı ADNKS’ye göre Türkiye’de 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ü kadın olmak üzere toplam 1 milyon 211 bin 34 yabancı uyruklu yaşadığı ifade etti.

Üçüncü sırayı Antalya aldı

Türkiye’de bulunan yabancıların yüzde 35, 7 oranıyla ilk sırada İstanbul’da, ikinci sırada yüzde 11, 4 ile Ankara’da, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile Antalya’da yaşadıklarını kaydeden Öncel, 1 milyon 211 bin 34 yabancının 283 bin 934’ünün Irak, 120 bin 409'unun Afganistan ve 87 bin 955'i Suriye uyruklu olduğunu belirtti.

Antalya’da 30 bini erkek ve 45 bin 822’si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı olduğunu dile getiren Öncel, "11 bin 419'unun Rusya uyruklu, 8 bin 174'ünün Almanya uyruklu ve 7 bin 709'unun İran uyruklu olarak ilk üç sırayı aldığı tespit edildi.” dedi.