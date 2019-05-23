Yabancı dilde gazetelerimize büyük ilgi

Yeni Alanya, Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar ve turistlerin kentimizle ilgili haberlere ulaşabilmesi için bir ilki gerçekleştirdi

Yabancı dilde gazetelerimize büyük ilgi
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HER  hafta çarşamba günleri Almanca, İngilizce ve Rusça 3 gazete yayınlayan Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya, bu hizmetiyle Alanya tanıtımına da katkı sağlıyor. 

Kleopatra Plajı’nda Dim TV (dimtv.tv) ekibinin mikrofon uzattığı yabancılar, Yeni Alanya’nın kendi dillerinde çıkarmış olduğu eklerden çok memnun olduklarını söylediler. Alanya haberlerini Almanca, Rusça ve İngilizce okuyabilmelerini sağlayan Yeni Alanya’ya teşekkür eden yerleşik yabancılar ve turistler "Boyut ve baskı kalitesi olarak da çok iyi ve kaliteli bir yayın olmuş. Tatile geldiğimiz bir yerde anlayabileceğimiz dilde haber okuyabilmemiz büyük bir şans. Teşekkürler Yeni Alanya" dediler. 

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