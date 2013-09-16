Yabancı dilde eğitim fırsatı

Saygı, sınırlı sayıda öğrenci kabul edecekleri bu butik sınıf için istekli öğrencilerin acele etmesini tavsiye etti.

Hamdullah Emin Paşa Koleji (ÖHEP) Anadolu Lisesi, akademiklarının yanı sıraeğitimi konusundaki başarılarını da istikrarlı şekilde sürdürüyor. Yabancı dil eğitimindeki uygulamaları konusunda bilgi veren ÖHEP Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Saygı, Alanya’da ilk ve tek olacak bir uygulama ile 10’uncu sınıf öğrencilerine özel yabancı dil sınıfı açacaklarını belirtti. Saygı, “Yabancı dil sınıfı öğrencileri haftada 18 saat İngilizce dersi alacaklar. Dersler dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerine hitap eden üç farklı uygulama şeklinde verilecek. ÖHEP Anadolu Lisesi dil sınıfı öğrencileri üniversite başarısını da istikrarlı olarak sürdürüyor ve Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi ülkemizin köklü üniversitelerinde yerlerini alıyorlar. Ayrıca bu özel sınıfın öğrencileri ELTS ve TOEFL gibi İngilizce seviyelerini uluslar arası platformda kanıtlayabilecekleri sınavlara da hazırlanıyor. Yoğun çalışma temposu ile geçecek bir yılın sonunda da öğrencileri, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için İngiltere’de yaz okulu imkanı bekliyor" dedi.