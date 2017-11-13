Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108168
ALTIN
158.444
DOLAR
3.8612
STERLİN
5.0560
EURO
4.4941
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
Mavi Balina nedir? Mavi Balina nasıl bir oyun?
Mavi Balina nedir? Mavi Balina...
banner468

Whatsapp’tan gelen linke dikkat

Rusya’dan dünyaya yayılan ve aralarında Ordulu İbrahim Can Duman’ın da olduğu 142 ergeni intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun ölüm tuzağından kurtulan Hintli genç: İş arkadaşlarımın WhatsApp grubuna gelen bir linkle oyunu açtım. Oyundaki talimatları saatinde yerine getirmeyince Rusya’dan aranarak tehdit edildim

Whatsapp’tan gelen linke dikkat

Rusya’dan dünyaya yayılan ve aralarında Ordulu İbrahim Can Duman’ın da olduğu 142 ergeni intihara sürükleyen Mavi Balina oyununun ölüm tuzağından kurtulan Hintli genç: İş arkadaşlarımın WhatsApp grubuna gelen bir linkle oyunu açtım. Oyundaki talimatları saatinde yerine getirmeyince Rusya’dan aranarak tehdit edildim

13 Kasım 2017 Pazartesi 09:08
Whatsapp’tan gelen linke dikkat
banner404

RUS bir gencin yazılımını yaptığı ve Rusya'daki internet çeteleri tarafından gizli linkle ölüm tuzağı kuran Mavi Balina Oyunun tüm dünyayı alarma geçirdi. Ordulu lise öğrencisi İBRAHİM CAN Duman'la birlikte dünyada 140 ergeni intihara sürükleyen oyunun pençesinden son anda kurtulanların anlattıkları bu tuzağa düşmemek için önemli ipuçları veriyor. Hindistan'da bir özel şirkette çalışan 22 yaşındaki Alexander K. de onlardan biri. Oyunun intihara kadar götüren 50 talimatından biri olan vücuduna bıçakla balina çizme girişiminde bulunurken ağabeyi tarafından polis çağrılarak engellenen Hintli genç "İş arkadaşlarımla kurduğumuz WhatsApp grubundan bir link geldi. merak edip tıkladığımda oyun açıldı. Tüm adres defterimin oyunun yöneticisi tarafından ele geçirildiğini fark ettim. Her gece saat 2'de oyunun başına geçip verilen talimatı yerine getirmeye zorlanıyordum. Birkaç gün sonra fotoğraflarımın da kopyalandığını fark ettim. Oyunu silemiyordum. Gece yarısı mezarlığa gidip selfie çekmem istendi. Her gün korku filmi izlettiriliyordu. 5'inci safhada talimatı yerine getirmeye reddettim. Rusya'dan WhatsApp üzerinden arandım. Numarası görünmeyen biri beni tehdit etti ve kapattı. Tam koluma balina dövmesi kazıyacaktım ki ağabeyim bu tuzaktan beni kurtardı Bu bir sanal ölüm tuzağı. Şu anda psikolojik tedavi görüyorum" dedi.

'ANNEN ÖLECEK' ŞANTAJI YAPTILAR

Yine Hindistan'da oyunun ölüm tuzağına düşerek bir göle atlayıp canına kıymaya çalışan 17 yaşındaki bir kız son anda kurtarıldı. Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını Hint medyasına anlatan genç kız "Oyuna başlamam iki saat sürdü. ilk gün Sabaha kadar başında kaldım. Bana seçenekler sunuldu. Koluma bıçakla köpek balığı resmi çizecek, balkondan atlayacak, okyanusa ya da nehire girerek boğulacaktım. Eğere bunları 3 gün içinde yerine getirmezsem annemin öleceği söylendi. Sonra cep telefonumu kaybettim. Ben de anneme zarar gelmemesi için kendimi Kalyan Nehri'ne attım" dedi.
 Öte yandan intiharlara yol açan oyunlarla ilgili Türkiye'de emniyet de harekete geçti. Oyun için gizli link gönderenler takibe alınacak. Mavi Balina başta olmak üzere farklı oyunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir şikâyet yok. Belirli seviyelere ulaşmaları için para yatırmaları istenen ve para yatıramadıkları için bunalıma girerek intihar eden çocukların oynadıkları benzer oyunlarla ilgili iki ailenin geçtiğimiz aylarda emniyete şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Bir aile oyuna para yatıramadığı için çocuklarının bunalıma girdiğini ifade ederken, diğer aile ise para yatırma işlemlerinde dolandırıcılık yaşandığını iddia etti. Polis, oyun linklerini çocuklarına gönderilen ailelerin şikayetçi olabileceklerini ve linkleri gönderen kişiler ile ilgili takip başlatılabileceğini ifade ediyor.

BELÇİKA ALARMDA İnterpol DEVREDE
 Ülkeler yaşanan intiharlar üzerine oyuna erişimin engelenebilmesi için önlemler almaya çalışıyor. Belçika'da Federal Savcılık, belirli bir internet adresi olmaması nedeniyle uyarılarda bulundu. Ebeveynleri ve okulları uyaran savcılık, polisten de oyunla ilgili olarak ebeveynlerden ve okullardan gelen tüm ihbarları ciddiye almasını istedi. Uluslararası Polis Teşkilatı da (İnterpol) bu oyuna yönelik ülkelerin resmi makamlarına uyarıda bulunmuştu.

Göle atlayarak intihara kalkışan Hintli kız tedavi görüyor.

7 YAŞINDA BAĞIMLISI OLDU

 Hindistan'ın Mumbai kentinde Priyanka Bansa, 7 yaşındaki yeğenini Mavi Balina oyununun ölüm tuzağından son anda kurtardı. Hint basınına konuşan hala, telefonunu oyun oynaması için verdiği yeğeninin davranışlarındaki değişiklikleri fark ettiğini, kendisine mavi balinanın Hintçede ne anlama geldiğini sorduğunu söyledi. Bir hafta boyunca ölüm tuzağının esiri olan çocuk halası tarafından kurtarıldığında ağlıyordu.

BENZERLERİ İÇİN KAMU DAVASI AÇILDI

 Dünya çapında 142 gencin ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu 'Choking Games', 'Fire Challenge', 'Eyeball Challenge', 'Human Embroidery', '48 Hours Challenge' gibi benzerlerinin yayılmasına neden oldu. Hindistan'ın Delhi Yüksek Mahkemesi bu oyunlara karşı kamu davası açtı. Öte yandan oyunun etkisinde kalarak Mumbai'deki evinden kaçan bir genç Nepal'de intihar etmek üzereyken bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
WhatsappRusyaİbrahim Can Duman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'in Karaburun açıklarında deprem
İzmir'in Karaburun açıklarında deprem
ÖSYM, son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı
ÖSYM, son 10 yılın tüm sınavlarını incelemeye aldı
Vatan Partisi, Atatürksüz müfredatı geri çektirmek için mücadele başlatıyor
Vatan Partisi, Atatürksüz müfredatı geri çektirmek için mücadele başlatıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim