WhatsApp’a bomba özellik!

WHATSAPP'A milyonlarca kullanıcının beklediği bomba bir özellik geliyor. Silinmiş medyaları kendi sunucularından tekrar indirmeniz artık mümkün. Yani WhatsApp`ta sildiğiniz fotoğrafları kurtarabileceksiniz. Bu, WhatsApp`ın medyalarınızı (fotoğraf, video gibi) sunucularına indirdikten sonra da depolamaya devam ettiği gerçeğini gösteriyor.Bu özellik daha önce kısmen mevcuttu. İndirilmemiş medya 30 gün boyunca sistemde mevcuttu ve alıcı medyayı indirdiğinde, WhatsApp bunu derhal sunucudan siliyordu. Son zamanlarda, WhatsApp bu davranışı değiştirdi. Bir medya başarıyla yüklendiğinde, WhatsApp bunları sunucudan silmek yerine, kullanıcıların dosyalarını WhatsApp ortamına kaydediyor. Son testlere göre, 2 ay önce alınan 2.18.113 versiyonunda alınan resimler ve videolar başarıyla indirildi. Ancak geçen seneki dosyalar (Ağustos 2017 gibi) birden çok kez denenmesine rağmen indirilemiyor. Çünkü WhatsApp, gönderenin geri almak için medyayı tekrar göndermesini istememizi istiyor. Silinen medyayı indirmeyi istemek için, mesajı WhatsApp`da silmemiz çok önemli, aksi takdirde mümkün olmuyor. Dosya sadece sdcard’taki WhatsApp’tan silinmişse ve orada mesajınız hala varsa, tekrar indirebilirsiniz. WhatsApp onları sunucudan silmezse, medya dosyaları da uçtan uca şifrelenmeye devam ediyor. Bu yüzden endişelenecek bir durum ortaya çıkabilir. Bu özellik iOS kullanıcıları için uygun görünmüyor. Muhtemelen WhatsApp ortamını kaydettiren dizin kolayca erişilemediğinden bu sorun onlar için oluşmayabilir.